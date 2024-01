Srušili rekord na Vatrenom, pao neočekivani transfer: Dalić nikako ne može biti sretan

Čini se da se hrvatski igrači sve više bira MLS za svoj put. Iako su ga ispočetka mnogi obilazili Petar Musa Dallas FC postao je novi klub dosadašnjeg igrača Benfice.

“Ekskluzivno: FC Dallas je dogovorio sve oko prelaska Petra Muse iz Benfice. Dokumenti su spremni i klubovi će ih uskoro razmijeniti. Musa je spreman za liječnički pregled i potpisivanje ugovora. Vrijednost transfera je 10 milijuna eura plus tri milijuna na ime bonusa što je rekord za Dallas”, napisao je Romano.

Dallas će tako za Musu dati 10 milijuna eura odmah, a još tri kroz eventualne bonuse. Do sada je Dallas najviše izdvojio za Argentinca Alana Velasca koji je plaćen 6.36 milijuna eura.

🚨🇺🇸 EXCL: FC Dallas have completed the agreement to sign Petar Musa from Benfica.

Documents are ready and finally set to be checked, exchanged between clubs on Tuesday.

🇭🇷 Musa ready for medical and contract signing.









€10m fee plus €3m add-ons, record deal for FC Dallas. pic.twitter.com/nOJjYyPUxR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024