‘SRUŠILI’ MESSIJA I EKIPU PA KRALJ SVE ODUŠEVIO: Nitko neće raditi, a neki već zazivaju Hrvatsku…

Prvo kolo skupine C na Svjetskom prvenstvu u Katru obilježila je pobjeda Saudijske Arabije nad Argentinom, a nakon senzacije s početka dana, golemo veselje vlada u susjedstvu domaćina SP-a. Hrvatska je, podsjetimo, pratila što Saudijci mogu za vrijeme prošlotjedne prijateljske utakmice protiv Vatrenih u Rijadu, s teško izborenom hrvatskom pobjedom s 1:0, a na početku velikog turnira stigao je rezultat koji je jako odjeknuo.

Nakon toga, u Saudijskoj Arabiji krenulo je slavlje, a sutra, slavit će se u državnom prazniku i neradnom danu koji je proglasio kralj Salman. Kako javljaju tamošnji mediji, neće se raditi u javnom i privatnom sektoru, a slobodan dan imat će i studenti.

Bio je to snažan odjek na rezultat koji je ušao u društvo najvećih senzacija u povijesti SP-a, a zanimljivo, ne događa se prvi put da jedna zemlja proglašava državni praznik nakon što na ‘Mundijalu’ padnu Argentinci.

Prije više od 30 godina, u ljeto 1990., povijesnu pobjedu slavio je Kamerun, s 1:0 protiv Argentine u prvom kolu u skupini na SP-u u Italiji, na milanskom San Siru. Nakon toga, u Kamerunu se dan kasnije također nije radilo zbog velikog sportskog slavlja.

