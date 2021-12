SRPSKI PORTAL ODUŠEVLJEN HRVATSKOM PRIČOM: ‘Ovo može biti najuzbudljivije u u Europi!’

Autor: I.K.

Hrvatsko prvenstvo je ove sezone jako napeto u borbi za vrh. Zimska stanka je pred nama, posljednje utakmice prije pauze u 1. HNL bit će odigrane sljedećeg vikenda, a u utrci su Osijek, Rijeka, Dinamo i Hajduk, trenutno s takvim redoslijedom.

Vikend koji ostavljamo za sobom donio nam je dvije bitne promjene u poretku. Osijek i Dinamo proslavili su pobjede, Rijeka i Hajduk ne, što je Osječanima otvorilo vrata da prestignu Riječane na prvom mjestu, a Dinamu da pretekne splitske Bijele zbog bolje gol-razlike, uz jednaki broj bodova.

Sadašnje stanje na ljestvici donosi razmak od pet bodova u vodećoj četvorki, s time da trećeplasirani Dinamo ima dva susreta manje, a četvrtoplasirani Hajduk utakmicu manje od vodećeg Osijeka i drugoplasirane Rijeke. Takva situacija najavljuje nam da bi moglo biti vrlo napeto do kraja, a situacija na vrhu zapela je za oko i u našem istočnom susjedstvu.

Što smo vidjeli?

Vikend u hrvatskom prvenstvu donio je pogled kako stoje stvari, a u Srbiji ga donosi Telegraf, približavajući tu utrku s četiri kluba. Srpski portal u pregledu vikenda u 1. HNL izdvaja kikseve koji su imali Rijeka i Hajduk, Riječani kod kuće protiv Gorice, s 2:1 za goste, a Splićani protiv Lokomotive u Zagrebu, s 3:3 u tom susretu.

Za razliku od Rijeke i Hajduka, Osijek i Dinamo nisu se dali iznenaditi kod kuće, a s njihovim pobjedama nad Šibenikom, odnosno Slaven Belupom, sve je još napetije.

Nikad neizvjesnije

‘Bitka za titulu prvaka Hrvatske nikad nije bila neizvjesnija, nikad ni tri kluba nisu bila ‘u igri’ za trofej, a ove sezone ih je četiri’, piše Telegraf, koji ranije u tekstu uspoređuje situaciju u 1. HNL s nizom drugih europskih liga.

‘Elitna nogometna liga u Hrvatskoj ‘prijeti’ da bude najuzbudljivija ove sezone u Europi’, stoji u pregledu srpskog portala, uz dodatak da se u niz drugih prvenstava odvijaju utrke udvoje ili utroje u borbi za vrh.

Četvorka sa svojim šansama

Utrku četvorke koja traje približili smo i u našoj analizi, s pogledom na završetak 2021., a zatim i na nastavak borbe u novoj godini, kada će se rasplesti utrka za naslov prvaka.









Do konačne odluke bit će odigrano još puno utakmica. Prvenstvo se zbog zimske stanke prekida nakon 20. kola koje je na rasporedu sljedećeg vikenda, pauza će trajati do 29. siječnja, a potom se ide dalje, do posljednjeg, 36. kola zakazanog za 21. svibnja.