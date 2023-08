Srpski nogometaš borio se za život: Nakon bolnice doživio čudo, pogledajte emotivni povratak

Autor: Ivor Krapac

Unatrag posljednja četiri mjeseca, srpski nogometaš Dragiša Gudelj prošao je tešku borbu nakon što mu je pozlilo za vrijeme utakmice njegove Cordobe i Racing de Ferrola u španjolskom trećeligaškom društvu, a na ulasku u vikend koji traje, njegov klub približio je kako je drugačije, puno ljepše prizore nego su bili oni iz bolnice.

Srpski igrač, Cordobin stoper kojem je samo 25 godina, vratio se i slavio je zabijanje gola iz penala u pripremnoj utakmici protiv Cadiza. Gudelj je zabio u 82. minuti za 1:1 u tom trenutku, a nakon toga, Cadiz je slavio u raspucavanju s 11 metara koje je donijelo odluku u ovom susretu.

Ipak, srpskom nogometašu je važniji od bilo kakvog rezultata bio njegov povratak i zabijeni gol, a proslavio ga je emotivno u društvu suigrača.







Scene s terena u pripremnoj utakmici protiv Cadiza su za 25-godišnjeg srpskog igrača donijele sasvim drugačiju priču od one dramatične iz ožujka.

Liječnici ga spašavali

Gudelju je tada život spašavala liječnička intervencija nakon što su ga dva puta morali vraćati u život, a sve je uzrokovao zastoj srca. U intervenciji je pomogao defibrilator koji je liječnicima bio pri ruci, a nakon što je srpski nogometaš bio primljen u bolnicu, njegov klub izvijestio je da se dobro oporavlja.









ℹ️ Nos alegra informar de que Dragi ha pasado bien la noche y que pronto pasará a planta 🙌#FuerzaGudelj 8️⃣🦅 pic.twitter.com/CEj53yQNAZ — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) March 26, 2023









Ipak, put do potpunog oporavka bio je još dug. Nakon što je Gudelju pozlilo za vrijeme utakmice protiv momčadi Racinga, srpski igrač nije se predavao i najavio je da će se vratiti nogometu, no za to je trebalo proći dosta borbe.

Uspio je sve ‘pregrmjeti’ i sada se ponovno veseli sa svojim klupskim suigračima, uz poruku na Instagramu da se vratio kući, s povratkom na teren koji mu je puno značio.



Gudelj je cijelo vrijeme imao i podršku svojeg kluba u želji da se vrati na teren. Bio je tu i podsjetnik na sličan put kojim je prošao Christian Eriksen, poznati danski reprezentativac, koji je doživio zastoj srca za vrijeme utakmice protiv Finske pretprošle godine na Europskom prvenstvu, na travnjaku Parkena u Kopenhagenu.

Eriksen se uspio vratiti i sada igra za Manchester United, a ponovno je u akciji i u dresu Danske, nakon prolaska sličnog puta kakvim je posljednjih mjeseci išao 25-godišnji srpski stoper u dresu španjolske Cordobe.