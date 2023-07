Srpski navijači bi vojskom na Kosovo: Skandal u Beogradu, spominje se i jedna provokacija

Pripreme za novu nogometnu sezonu su u Beogradu sinoć donijeli veselje navijača Crvene zvezde zbog dominantne pobjede nad talijanskom Fiorentinom, s 5:0 na beogradskoj Marakani, a dok je domaća momčad obavljala posao na terenu, odjeknula su i zbivanja na tribinama.

Navijači Crvene zvezde su na tribinama ispod srpske zastave na transparentu imali tenk, a druga poruka pokazivala je i čemu služi.

To je pokazao stih “Kad se vojska na Kosovo vrati” iz pjesme “Ječam žnjela Kosovka devojka”, čime se zaziva reakcija na Kosovu.

Navijači Crvene zvezde su time izazvali skandal, a mediji u Srbiji pišu i o pozadini priče.

Navodno su navijači beogradskog kluba bili isprovocirani micanjem grafita s riječima “Kad se vojska na Kosovo vrati” u glavnom gradu Srbije, što su izveli tamošnji građanski aktivisti prebrisavši taj grafit ranije ove godine.

Ta priča dobila je nastavak na tribinama stadiona na kojem igra Crvena zvezda.

U borbi na travnjaku, momčad koju od ove sezone vodi izraelski trener Barak Bakhar je sve riješila baš brzinski, sa svih pet golova do 26. minute.

FULL TIME | Well, that was a pretty decent pre-season workout. Zvezda beat Fiorentina 5-0 at a jubilant Marakana. Peace. 🔴⚪ #FKCZ pic.twitter.com/1Rmb4djBnV

— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) July 26, 2023