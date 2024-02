Srpski napadač ispričao kako mu se Arkan želio osvetiti, a sve zbog gola Zvezdi

Nogometaši zbog prirode svojeg posla i javnoj izloženosti znaju biti i mete nekih nečasnih radnji pa se zna dogoditi da ih se opljačka, što je u zadnje vrijeme prilično često ili da se prijeti na neki drugi način njima ili njihovoj obitelji.

Jedan takav šok proživio je i poznati Srpski napadač Matej Kežman, koji je igrao između ostalog za Partizan, PSV, Chelsea, Atletico Madrid, Fenerbahče, PSG i još nekoliko klubova.

Kežman je prvo neugodno iskustvo s ljudima s one strane zakona imao kada je igrao za Partizan, a na njega se namjerio nitko drugi već poznati zločinac Željko Ražnatović Arkan, sve zbog proslave gola Crvenoj zvezdi, što je ispričao u jednom intervjuu.

Izvadio pištolj

“Usred bijela dana dečko vadi pištolj i pokazuje ga iz auta. Hoće da mi puca u koljena. I sve to jer sam dao sam gol Crvenoj zvezdi i ‘pucao’ prema Sjeveru iz “mitraljeza”. Ali, bio sam mlad i isprovociran. To je bila osveta za ono što su meni skandirali tijekom cijele utakmice. Poslije sam se ispričao zbog toga”, ispričao je Kežman pa otkrio kako ga je htjela kidnapirati srpska mafija:

“Reprezentacija je igrala u Walesu, da bi se ja posle te utakmice vratio u Amsterdam jer sam trebao igrati utakmicu za PSV. Čim je avion sletio, vidio sam policajce kako razgovaraju sa stjuardesom i čujem kako spominju moje ime. Ona je potom pokazala na mene, oni su došli i zamoli me da izađem sa njima iz aviona. Ja sam htio odmah zvati odvjetnika, ali su me smirili i rekli da je to za moje dobro.

Iz aviona sam s njima direktno ušao u policijski kombi. Tamo su mi rekli kako su dobili informaciju da se spremala moja otmica koja je trebala dogoditi tog ili sljedećih par dana”, ispričao je Kežman, a sve se doznalo slučajno, jer je njegov prijatelj čuo plan kriminalaca u jednom restoranu u Roterdamu.









Želio ga je Arkan

“On je odmah kontaktirao policiju koja je počela istraživati slučaj, da bi nakon par dana došli do saznanja da je otmica zaista planirana. Objasnili su mi da su neka vozila kružila oko moje kuće, da su otmičari imali informacije kada ja idem na trening, kada mi obitelj napušta kuću, kada mi djeca idu u vrtić. Onda sam vratio film i sjetio se da sam neka čudna vozila viđao oko kuće u jutarnjim i večernjim satima. Cijela ideja je bila da mene otmu i da se onda od PSV traži neka odšteta, jer tada je spominjan neki transfer od 10-20 milijuna. Oni su na vrijeme pronađeni, završili su u zatvoru, a ja sam naredne dvije godine živio s osiguranjem 24 sata”, rekao je Kežman, koji nikad nije saznao tko je planirao otmicu:

“Mene je samo policija obavijestila da su ti ljudi uhićeni i kako se ne moram više brinuti. Klub je osjetio potrebu da mi se dodijeli osiguranje. U Nizozemskoj je bio to veliki skandal. Nije im bilo jasno kako neko iz Srbije želi da kidnapira mene, koji sam ambasador svoje zemlje, neko tko uvijek lijepo priča o svojoj zemlji”, rekao je Kežman, čiji je otac imao sito epizodu s Arkanom, kada je ovaj htio da Matej dođe u Obilić:.

“Moj otac mi je pričao kako je to bilo. Arkan ga dva puta zvao kod njega u hotel Jugoslaviju. Rekao mi je da je izdržao taj veliki pritisak. Cijela ta situacija kada te Arkan zove na sastanak i želi tvoje dijete a ti mu se suprotstavljaš, nije ugodna. Otac mi je rekao da je nakon tog drugog sastanka s Arkanom, kada mu je definitvno rekao da ne želi da ja dođem u Obilić, imao određeni strah, nije bilo svejedno. Kasnije je od ljudi bliskih Arkanu čuo da on cijeni njegovo mišljenje i općenito kako cijeni ljude kao što je moj otac. Tako sve se to ok završilo”, ispričao je Matej Kežman.