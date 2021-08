SRPSKI MEDIJI: ‘USTAŠKE ZASTAVE I SKANDALOZAN POKLIČ NA MAKSIMIRU!’ ‘Uefa zaključava Dinamov stadion za Zvezdu!?’

Dinamo je odigrao 1:1 protiv Legije i sigurno to nije najbolja “odskočna daska” prema 4. pretkolu i potencijalnom sudaru s Crvenom zvezdom. Isto tako i beogradska momčad odigrala je 1:1 protiv moldavskog Sheriffa u prvoj utakmici i trebat će obje momčadi na gostovanjima možda preživjeti i rulet jedanaesteraca…

Čini se da, u slučaju da i dođe do ovog sudara, da bi Uefa zaključala stadione za gostujuće navijače. A posebno nakon što su video materijali iz Zagreba obišli svijet.

No čini se da nije samo to problem. Dinamo bi zbog BBB-a mogao imati još jednu “situaciju” za objašnjavanje pred Uefom. Primjetili su to i mediji iz susjedstva:

“UEFA će zaključati Maksimir ako dođe do susreta Dinamo – Zveda?”, piše Telegraf i ovo izdvaja:

“BBB istaknuli ustaške zastave za Legiju!”

Da, u prijenosu su se jasno vidjele zastave s grbom koje započinju bijelim poljem…

“Pitanje je hoće li Dinamo imati ikakvih navijača, jer BBB su imali skandalozan ispad gdje su u jednom trenutku raširili ustaške zastave, ali i slogan: Što Bog da i sreća junačka. To je bilo korišteno kao slogan 369. pješadijskog odreda koji se kao dio Hitlerove Njemačke borio na istočnoj fronti”, piše srpski Telegraf.

An Ustaše (Nazi collaborator) flag at Dinamo Zagreb vs Legia Warsaw tonight.









Looks like they'll be playing Crvena zvezda behind closed doors because some people aren't grown up enough to have nice things.

