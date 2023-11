Srpski mediji udarili po Zvezdi: ‘Panična kupovina uništila sezonu’

Srpski nogomet godinama je skupljao bodove u europskim kupovima, solidno su igrali Crvena Zvezda i Partizan, tako da su u sezoni 2023./24. naši istočni susjedi imali rekordan broj klubova u Europi, a Zvezda je osigurala izravan nastup u skupinama Lige prvaka.

U susjedstvu bili su oduševljeni, Zvezda je dovela novog trenera Izraelca Baraka Bakhara, došlo je do rekonstrukcije momčadi i očekivalo se najmanje prezimljenje u Europi i nakon što je izvučena skupina s Manchester Cityjem, RB Leipzigom i Young Boysima.

Zvezda je baš na Švicarcima tražila svoj prolaz barem u Europa ligu, ali sinoć su razbijene sve iluzije u europskoj Zvezdi, nakon što su poraženi 2:0 u Bernu i ispali iz Europe.

28.11.2023, Around 5000 Delije🇷🇸 in Bern🇨🇭 right now https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/3BUwyks88I

