Srpski mediji udarili po Milanoviću, nikako im nije jasna njegova teza koja ih je iznenadila

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Zoran Milanović jedan je od rijetkih političara koji je progovorio o situaciji u grčkim zatvorima gdje se već mjesec dana nalaze hrvatski državljani nakon tučnjave u Ateni.

“To je postala trinaesta tema. Ljudi imaju problema. To su naši građani. Imamo neki osjećaj međusobne odgovornosti. Kad dođu kući, drugačije ćemo razgovarati” komentirao je u Pazinu.

Zatim je dodao: “Ovo što sam čuo uzimam kao istinu. I mislim i znam da hrvatska Vlada može učiniti puno više. U grčkim zatvorima, kažu svi, nema pitke vode. Europa, 21. stoljeće… Voda iz slavine je nije za piće.”





Srbima nije jasno

Njegove riječi zanimale su i medije u Srbiji.

Pisali su o tome kako je moguće da nijedan Grk nije priveden, a ranjeno je čak sedam Hrvata od kojih svi trebaju medicinsku pomoć:

“Kako je to moguće? Je li to vladavina prava? Dakle, nema Grka. Oni su se razišli, a Hrvati i hrvatski građani ostali su. Ranjeno je sedam ljudi – tih hrvatskih huligana. To su također neka vrsta ljudskih tijela. Nisu biomasa.”, prenosi njegove riječi Kurir, a koji je samo jedan od brojnih koji ga citiraju.

Za kraj je rekao:

“Jedan Grk je izgubio život. Očito jer je odbio prvu pomoć koju bi dobio, ali nije htio jer se bojao da će završiti u zatvoru, a čovjek je iskrvario. Tko ga je ranio? Nemamo pojma.”