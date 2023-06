Srpski mediji u čudu ne vjeruju: ‘Dinamo radi najveći transfer u povijesti, gledajte i učite’

Hrvatski nogometaši iz HNL-a, nadasve oni iz Dinama, već su godinama tražena roba na europskim destinacijama, a kako smo već pisali, Modri su na pragu najvećeg transfera u povijesti kluba.

Ime Josipa Šutala već se godinu dana spominje u trokutu Dinamo, Red Bull Leipzig, Manchester City, kada bi 23-godišnji branič modrih, trebao priječi u Leipzig, kada Joško Gvardiol pređe kod Kovačića među građane.

Kako se za sada stvari razvijaju, Gvardiol će skoro pa sigurno postati najplaćeniji branič svijeta, spominju se svote preko 100 milijuna eura, a u tom slučaju Šutalo prelazi u RB Leipzig za 25 milijuna eura.

U slučaju da se zatvori konstrukcija, Dinamo će se moći pohvaliti kako su za njega igrali najplaćenji obrambeni igrač svijeta i regije, jer bi Šutalov transfer bio najviši nekog igrača na ovim prostorima.

RB Leipzig are now the front-runners for Josip Šutalo.

Leipzig will get him in case Man City do pay 100M for Joško Gvardiol who doesn’t have a problem with joining City.

A lot of clubs are eyeing Šutalo but it looks like Leipzig will be the next club in his career. 🚨 pic.twitter.com/3th5bL007q

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) June 28, 2023