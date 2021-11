(FOTO) SRPSKI MEDIJI: ‘USTAŠKA ZNAMENJA NA POLJUDU!’ ‘Skandal u Hrvatskoj, promocija fašizma!’

Hrvatska je u odličnoj atmosferi koja je Vatrene gurala prema pobjedi na Poljudu s 1:0 slavila protiv Rusije. Bila je to pobjeda koja je donijela odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali poslije susreta koji je donio skandiranje Vukovaru i navijanje za Hrvatsku, pričalo se i o detalju na koji su pozornost skrenuli u Srbiji.

Bilo je zastava s grbom s prvim bijelim poljem, a zbog toga, stigao je poziv na reakciju Uefe.

Ono što je privuklo pažnju moglo se vidjeti tijekom televizijskog prijenosa, uz reakciju iz Srbije koja je stigla ubrzo nakon utakmice.

‘Na utakmici u Splitu, u izravnom dvoboju za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru između Hrvatske i Rusije, na tribinama su se vijorile zastave koje počinju sa bijelim poljem (to su – ustaška obilježja), što se jasno vidjelo u televizijskom prijenosu, pa se čeka hoće li ovim povodom reagirati i Europska nogometna unija (UEFA)’, piše portal Kurir.

I hope that @UEFA will react and punish croatianfootballassociation. On match #croatia–#russia we saw this symbol of fascist Ustashestate independent Cro fromworldwar 2. Croatian coteofarms with first white field. In this marrionet state killed over million SerbsJewsRoma pic.twitter.com/vipLt9KBqe

— Darko Mučalica (@MucalicaDarko) November 14, 2021