SRPSKI MEDIJI: SKANDAL NA KOSOVU: Kako su samo Albanci divljali zbog jedne stvari

Mogli smo ove sezone gledati ludu završnicu HNL sezone gdje je bilo svega i svačega, ali ipak na Kosovu je ludost došlo do razine više iako prvenstvo i nije tako napeto.

Igrao se susret doigravanja za ostanak u prvoj ligi između Mališeva i FK Vučitrna. Mališev je slavio s 3:1 i ostao u prvoj ligi, ali sramotne scene su dogodile pred kraj meča, s prizorima koji su vrlo jako odjeknuli i u Srbiji. Ondje je puno pažnje izazvala i zastava UCK, oslobodilačke vojske Kosova, koju je u prvi plan stavio Mondo.

Pred kraj su domaćini dobili jedanaesterac te priliku da ublaže poraz. Penal je dosuđen nakon duogog gledanja VAR-a, a kada je dosuđen nije se to svijdelo gostujućim navijačima unatoč tomu što su imali siguran rezultat.

Navijači Mališeva su nezdavoljni odlukom VAR-a potragali mrežu na kojoj se trebalo pucati te su bacali sjedalice u teren sve kako se penal ne bi izveo. Na kraju je izveden i postignut je počasni gol.

Kosovo 28.05.2022

KF Malisheva – FC Vushtria (3-1)

At the end of the game, the referee, after checking the VAR, gave the home team a penalty shot. Away fans disagreed with the referee’s decision and decided to rip off the net from the goal and stop the game 😅 pic.twitter.com/WbuIuzdk6q

