Srpski mediji pišu: ‘Milan Borjan odgovorio na provokacije Hrvata, neka se dobro zamisle’

Gostovanje Slovana iz Bratislave u Mostaru, gdje će igrati protiv Zrinjskog u pretkolu Lige prvaka, izazvalo je veliki interes u regionalnim medijima, a sve zbog bivšeg golmana Zvezde Milana Borjana.

Borjan je dobro poznat hrvatskoj javnosti sa svojim izjavama o srpskoj Dalmaciji, ispovjedi kako je kao maleno dijete izbjegao iz Knina, a u cijelu priču bili su uvučeni i traktori, što je na kraju postao light motiv za golmana Kanade.

Mediji u susjedstvu već su jučer primijetili kako navijači Zrinjskog provociraju Borjana na društvenim mrežama, a danas je Milan odgovorio hejterima i najavio dolazak u Mostar.

Podsjetimo, neke od poruka Srbinu bile su; ‘Legenda kaže da Borjan priprema traktor za svaki slučaj’, ‘Freze, traktori i seoski putevi Borjane’, ‘Borjane, čekamo te’.

Following a formal complaint by Canada Soccer, FIFA has opened a disciplinary case against Croatia because of its fans’ behaviours aimed at CanMNT goalkeeper Milan Borjan (who has Serbian family ties) during the teams’ World Cup game.#CanMNT | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/QhbdAysdZz

— TrueNorthFoot ⚽️🇨🇦 (@truenorthfoot) November 29, 2022