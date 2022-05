SRPSKI MEDIJI PIŠU: Bad Blue Boysi najžešći u neredima u Tirani

Jučer je bio povijesni dan za Romu, Josea Mourinha i Albaniju, no domaćini prvog finala Konferencijske lige dobro će razmisliti hoće li ponovno organizirati ovakvu utakmicu.

Naime, Albanije je zbog prvog povijesnog finala u njihovoj zemlji bila proglasila državni praznik, nadajući se lijepom nogometnom događaju na modernom stadionu u Tirani, no navijači su mislili drugačije.

Albania. 24.05.2022

Riots in Tirana the night before the Conference League final between Feyenoord – AS Roma.





Arrested: 60 (48 Italians, 12 Dutch)

Injured: 20 (12 policemen, 4 Albanians, 3 Italians and 1 Dutchman)

In hospital: 12 (no info on nationality) pic.twitter.com/E7Vh5r6KUa

