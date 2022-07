SRPSKI MEDIJI: ‘PA ŠTO JE OVO, HRVATI NE ŽELE U KATAR’: U Srbiji se ne nemogu načuditi svojim ‘komšijama’

Svjetsko prvenstvo koje počinje za par mjeseci u Kataru od samog početka našlo se na udaru zbog samog termina događanja, koji je usred sezone, a tijekom izgradnje stadiona pojavile su se informacije o velikom kršenju ljudskih prava radnika na gradilištima.

Tako je dosta europskih reprezentacija pozivalo na bojkot Svjetskog prvenstva, ali se to na kraju nije dogodilo i po svemu sudeći lopta će se krajem studenog zakotrljati na terenima te bliskoistočne zemlje.

No iako će se prvenstvo održati to ne znači kako je podrška održavanju istog visoka u nekim zemljama sudionicama, a Hrvatska je pri samom vrhu.

Niski postotak

Istraživanje koje je provedeno u Njemačkoj pokazalo je da skoro polovina ispitanika, odnosno njih 48 posto, ne želi da njemačka reprezentacija otkaže nastup na Mundialu, ali samo 28% ispitanika podržava nastup Elfa, a 24% ih nije imalo konkretan stav.

Jednako tako i u on line upitniku provedenom u Hrvatskoj 44 posto ispitanika je za sudjelovanje Vatrenih u Kataru, dok je čak 41 posto njih protiv nastupa viceprvaka svijeta, što je začudilo naše susjede.

