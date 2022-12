SRPSKI MEDIJI OPLELI PO LOVRENU: ‘On se ne srami, ponosan je što je vrijeđao Srbe i veličao ustaštvo’

Prije ovog Svjetskog prvenstva ako bi pitali medije u Srbiji koji im je najdraži Vatreni, sigurno bi odgovori bio jednostran Dejan Lovren.

Dejana su u istočnom susjedstvu gledali kao čovjeka koji ih razumije, podržavao je Đokovića oko cijepljenja, ostao je igrati u prijateljskoj im Rusiji za Zenit i nije imao ‘zapadnjački’ narativ što se tiče agresije na Ukrajinu, ali sve se to preko noći promijenilo.

Naime, Dejan je nakon dočeka na Trgu otišao sa suigračem i ekipom u Brozovićev kafić ‘Epic Brozo’ i tamo su se opustili uz pjesme koje iritiraju naše komšije, poglavito one od Thompsona.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland – ready).

It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq

