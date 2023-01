SRPSKI MEDIJI OPET UDARILI PO VATRENOM! ‘Loš pokušaj da se opere, žestoko su opalili po Hrvatu’

Paljba do reprezentativcu hrvatske Dejanu Lovrenu se ne stišava pa braniča Lyona razapinju od Srbije do Francuske, a sve zbog slavlja na privatnoj zabavi u kafiću Marcela Brozovića nakon bronce na SP-u u Katru.

Lovren je pjevao Thompsonove ‘Čavoglave’, za koju su Srbi i Francuzi naglasili kako veliča nacionalizam, zbog dijela gdje se koristi pozdrav ‘Za dom spremni’, a iako je Dejan objasnio da je on patriot i da je njegova obitelj propatila u srpskoj agresiji to ne dopire do nekih ljudi i medija.

"Nakon nekih članaka u Francuskoj, želio bih istaknuti da je lažna svaka implikacija da podržavam bilo koju vrstu fašističke simbolike. Oštro osuđujem svaki oblik ekstremizma, uključujući i fašizam i svu njegovu simboliku. Volim svoju zemlju i moj patriotizam nikada ne treba zamijeniti s nacionalizmom", rekao je Lovren.





Francuzi ne popuštaju

“Koliko vrijede “objašnjenja” Dejana Lovrena, hrvatskog nogometaša iz Lyona, optuženog da je pjevao pronacističku pjesmu”, naslov je teksta koji prenosi Kurir uz svoj naslov: “PRIKRIVENI FAŠIZAM” I LOŠ POKUŠAJ LOVRENA DA SE OPERE! Francuzi žestoko udarili na nogometaša zbog SRAMNE PROSLAVE medalje na SP’, pišu iz Kurira.

“Suprotno od onoga na što kritike Dejana Lovrena i njegov odgovor upućuju, “Za dom spremni” nije samo pjesma za sebe, već izraz naslijeđen od ustaša, pronacističkog fašističkog i antisemitskog pokreta”, pišu Francuzi a prenose Srbi s krivim naputcima da je ‘Za dom spremni’ pjesma.

Poznati list je citirao i Aleksandra Prstojevića, profesora na Nacionalnom institutu za orijentalne jezike i civilizacije u Parizu.









“Za dom spremni” je bio poklič vojnih jedinica Nezavisne Države Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata, saveznika nacističke Njemačke. Hrvatske jedinice su ratovale uz njemačku vojsku na Istočnom frontu… Upravo u NDH nastao je logor za istrebljenje Jasenovac, jedan od najsmrtonosnijih u Drugom svjetskom ratu”, rekao je nimalo pristrani Prstojević.

“Dejan Lovren je, dakle, malo požurio tvrdeći da pjesma nema “ničeg” s fašizmom”, piše ‘Liberation’ i citira riječi profesora Enesa Kulenovića, s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu:

“Lovren, kao javna ličnost, trebao je biti pametniji u vezi s tim, znajući dobro da je ‘Za dom spremni’ duboko kontroverzan izraz i da nitko javno ne treba ga koristiti, a posebno ne poznati nogometaš”, rekao je Kulenović, a prenio ‘Liberation’.