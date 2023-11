Srpski mediji o incidentu: ‘Srbin izazvao skandal u Hrvatskoj, ravno ludilu’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kao što smo ranije već pisali taktovi folk pjevača Mile Kitića orili su se na stadionu u Zadru. Na Stanovima se slavila pobjeda nad Omišom 5:0, a pjesma “Šampanjac” navedenog pjevača izazvalo je bijes navijača.

Nakon utakmice, reagirali su i navijači, koji su bili na treningu momčadi održanom u utorak, a nakon navijačkog dolaska, stigao je poziv policiji koja, međutim, nije morala u akciju s obzirom na to da se sve smirilo. O čemu se točno pričalo s navijačima i je li puštanje narodnjaka bilo jedna od tema, to nije poznato.





Komentar na sve imali su i srpski mediji. Napisali su da su događanja u Zadru ravna ludilu te pišu da je Tornado upao na trening, a njihovom navijanju najbolje znaju preko ABA lige i košarke.

Klub se ispričao

Klub je ubrzo navijačima poručio: “Nije opravdanje, ali 30 pjesama gdje su sve bile Colonia, Maja Šuput i Minea, snimili su ovu jednu koju su i ugasili na pola. Šteta, ali eto neće se ponoviti.”

Iz Kurira su napisali: “Oko 15 pripadnika navijačke skupine “Tornado” došlo je na stadion kako bi izrazili nezadovoljstvo što su nogometaši momčadi za koju navijaju pobjedu nad Omišem proslavili uz pjesme spomenutog estradnog umjetnika.”

Oni koji bolje prate situaciju tvrde da su Kitićeve pjesme bile samo kap koja je prelila čašu, no čini se da navijačima nikako nije po volji način na koji je odrađena privatizacija kluba, kao ni nova uprava.

Podsjetimo, nakon upada navijača klub je pozvao policiju što je naljutilo Matu Lukića zastupnika u Vijeću grada: “HNK Zadar ne može zvati policiju i to na svoje navijače! To je presedan. Katastrofa. I to samo što su im zbog nečega prigovorili, za nešto s čime se ne slažu. A oni zovu policiju. Nikakvih fizičkih kontakata nije bilo. Tornado podržava sve zadarske klubove. među kojima je i taj HNK Zadar. Nekad su tribine bile krcate i Tornado je svojim navijanjem nosio igrače.”