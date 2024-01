Srpski mediji nevoljko priznali: ‘Hrvati očitali lekciju srpskim klubovima’

Ono s čim se zaista može pohvaliti hrvatski nogomet je činjenica kako smo veliki rasadnik talenata, koji bi sigurno bio i profitabilniji da postoji adekvatna infrastruktura, no to nije zaustavilo akademije Dinama i Hajduka, da se plasiraju visoko na ljestvici Međunarodnog centara za sportske studije.

Naime, CIES je sastavio listu najboljih akademija po ostvarenom profitu od prodaje mladih igrača u posljednjih deset godina, a istraživanje se odnosi samo na one igrače koji su proveli najmanje tri sezone u klubu u dobi od 15. do 21. godine života.

Listu najuspješnijih klubova predvodi portugalska Benfica koja je zaradila čak 516 milijuna eura na transferima mladih igrača, a čak dvije trećine tog iznosa je zaradila u posljednjih pet godina, dok Dinamo i Hajduk uvjerljivo prednjače od klubova u regiji.

🚨 The most profitable football academies in the world have been revealed by @CIES_Football Observatory 💰✨ pic.twitter.com/B7E3jFy5wQ

— OneFootball (@OneFootball) January 10, 2024