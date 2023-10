Srpski mediji naslađuju se padom Vatrenih: ‘Hrvati kukaju kao nikad prije’

Autor: Dnevno GIŠ

Tko čeka taj i dočeka, pod takav navod mogli bi staviti srpske medije, koji napokon ne moraju pisati samo o podbačaju Orlova protiv Mađarske, već mogu i pisati o podbačaju Vatrenih.

Kako u hrvatskoj nismo baš navikli pisati o podbačajima Modrića i društva, ‘crni listopad’ Vatrenih dočekan je kao zadnji čavao u lijes nekada velike reprezentacije.





Očito je da nešto ne valja među Vatrenima, situacija s Livajom je bila dosta šokantna za igrače i izbornika, a teško je očekivati istu moć, kada vam je pola ekipe ozlijeđeno ili vuče neku ozljedu, a svi žele vaš skalp, jer ste treća reprezentacija svijeta.

Imao je Dalić boljih opcija, Erlić je nepravedno zapostavljen, Sosa je trebao na mjesto Perišića, a Gvardiol lijevo, no to sada više nije bitno, Vatreni su od gotovog napravili veresiju, s čime se naslađuju mediji u susjedstvu.

Kukaju kao nikad

Tako Kurir donosi naslov: ‘ŠOK I NEVJERICA U HRVATSKOJ! Komšije KUKAJU kao NIKAD PRIJE: Katastrofalan pad u PONOR, Modrić i ekipa na meti ŽESTOKIH udara!’, piši iz Kurira i u tekstu donose razne apokaliptične naslove iz naši medija.

Da je bilo dobro nije, ali to znaju svi, od Dalića do Modrića, no sada treba ozbiljno razmisliti o smjeni generacija, koja je neophodna i neumitna u sljedećih godinu dana. a nadamo se kako će hrvatska reprezentacija ipak na kraju do Eura uprkos svim nedaćama.