SRPSKI MEDIJI: ‘MI PLAČEMO, A HRVATI CARUJU’: ‘Zašto u Hrvatskoj to rade sjajno, a mi na nekim mjestima nemamo niti pošten WC!’

Reprezentacije, kako god igrale, uvijek pobude veliko zanimanje navijača, no velikih problema s time imaju u susjednoj Srbiji gdje su mediji pomalo razočarani slabom odazivu na dvije utakmice igrane u Beogradu protiv Norveške i Slovenije, što je naglasio i sam izbornik Stojković koji se požalio na odaziv navijača.

“Kako god da igramo, tribine nikad nisu pune. Mislim da je bolje da ima ovoliko navijača i da nas bodre nego da bude pun stadion i da zvižde”, rekao je Stojković nakon dvije utakmice odigrane na Marakani.

Iako su se protiv Norveške proveli nešto bolje nego Hrvatska protiv Austrije, izgubili su 2:1, svi su zadovoljni igrom i pobjedom protiv Slovenije, koju su Orlovi premoćno dobili 4:1, ali sve su zabrinule prazne tribine Marakane, na kojima se skupilo jedva 15-ak tisuća navijača.

I tako se pred susjedima pojavio problem koji bi željeli riješiti i hrvatskim modelom tj. da im reprezentacija igra i na drugim stadionima, a ne samo u Beogradu, no tu se pojavljuje problem infrastrukture te pomalo sa zavišću gledaju preko granice.

Bez uvjeta

Realnost srpske reprezentacije je igranje u Beogradu na stadionu ili Zvezde ili Partizana, pošto niti jedan drugi stadion u Srbiji ne zadovoljava niti najniže standarde za dobivanje licence za natjecanje pod okriljem FIFA-e i UEFA-e.

Prepreka je kako pišu osnovna, a to je kapacitet stadiona iznad osam tisuća mjesta i takozvani češalj, odnosno elektronska propusnost navijača na ulazima stadiona.

Tako se u susjedstvu iskreni te su i sami zaključili kako su im stadioni u poluraspadnutom stanju, a da na nekima nema niti poštenog wc-a, te se pitaju jesu li dovoljno dobri i za njihovu Superligu.

Hrvatska kao uzor

Tako su, vjerovali mi ili ne usporedili su igranje Hrvatske na Poljud, Osijeku ili Maksimiru s igranjem srpske reprezentacije samo u Beogradu, te se daje zaključiti kako su u susjedstvu pomalo ljubomorni na naše stadione i mogućnost igranja u tri grada.

“Hrvati su nedavno igrali s Austrijom u Osijeku, i to na stadionu koji odlazi u povijest, jer tamo se gradi novi stadion. Dok će s Francuzima igrati na Poljudu. A imaju i Maksimir kao opciju”, piše Telegraf i dodaje:

“Srbija? Stadione u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu i Smederevu pregazilo je vrijeme. Toliko su zapušteni da su totalno neupotrebljivi za reprezentativne susrete”.

Isto su naglasili kako je naša reprezentacija igrala vjerojatno svoju zadnju utakmicu u Gradskom vrtu u Osijeku, pošto će ga uskoro zamijeniti najmoderniji stadion u Hrvatskoj.

Želja svih u Srbiji je da i reprezentacija dobije nove stadione te su naglasili kako su tri u izgradnji, no do tad će Orlovi morati igrati u Beogradu čiji građani očito nisu toliko zainteresirani za utakmice njihove reprezentacije.

Hard to believe something like this can actually happen in Croatia. The photos and renders are of NK Osijek's "Pampas" project, a 12,000 seat stadium and training complex. Set for completion towards the back end of 2020. pic.twitter.com/cKOzEZO28Q

— anthony. (@vlaho_blaz) August 23, 2019