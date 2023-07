Srpski mediji luduju: ‘Hrvati brutalno vrijeđaju Borjana, spominju i traktor’

Tema tjedna u nogometnom krugovima na ovim prostorima je sraz Zrinjskog iz Mostara i Slovana iz Bratislave, koji su se plasirali u drugo pretkolo Lige prvaka i naletjeli jedni na druge.

Sama utakmica po sebi ne izaziva toliku pozornost, koliko gostovanje bivšeg vratara Zvezde Milana Borjana u Mostaru, što nije promaklo domaćim kibicima, koji su krenuli Srbina provocirati putem društvenih mreža.

Takav napad nije promaknuo niti medijima u susjedstvu, koji su opet pokrenuli temu traktora i Svjetskog prvenstva u Katru, kada su hrvatski navijači provocirali golmana kanadske reprezentacije.

“Tillers, tractors and country roads, Borjan” “Borjan, we are waiting for you”, “Legends say that Borjan is preparing a tractor for every case”

– Zrinjski Mostar 🇧🇦🇭🇷 fans await Slovan Bratislava 🇸🇰 goalkeeper Milan Borjan 🇨🇦🇷🇸, who was born in Knin 🇭🇷. pic.twitter.com/DkJHFi9gA5

