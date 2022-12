SRPSKI MEDIJI JASNO PORUČUJU SVOJIMA: ‘Od Modrića učite o domoljublju, nitko kao on na ovim prostorima!’

Njegova nazočnost na terenu, njegova borbenost do granica iznemoglosti, njegov pristup životu i nogometu napravio je od Luke Modrića legendu svjetskog nogometa i uzor mladima diljem svijeta.

Veličinu Luke Modrića priznali su i u medijima u istočnom susjedstvu pa je tako sportski Sportal zaključio kako je Luka najveći igrač u povijesti nogometa na Balkanu i kako bi svi u Srbiji mogli učiti od njega.

Zanimljivo je da su se dotakli i domoljublja Luke Modrića bez negativnih konotacija, već s dozom poštovanja i navodeći ga kao primjer za sve koji igraju nogomet.

37-year-old Luka Modric led Croatia to a third place finish at the World Cup playing 656 out of a possible 690 minutes.

Croatia has three top-3 finishes since making their World Cup debut in 1998.

Remarkable for a country with a population of around 4 million.

— ESPN FC (@ESPNFC) December 17, 2022