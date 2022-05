SRPSKI MEDIJI: ‘HRVATSKA DIGNULA STANDARDE’: ‘Galopirajućim korakom odmiču od Srbije i ostalih država bivše Juge’

Potpisivanje novog ugovora o TV pravima između HNS-a i HT-a na četiri godine, kojim je prekinuta neizvjesnost oko dijeljenja financijskog kolača među klubovima odjeknula je u regiji, a srpski mediji ističu kako je ovaj ugovor vrijedan 36 milijuna eura postavio standarde u regiji.

Odmah su susjedi usporedili 1.HNL i Srpsku Superligu koja ima ugovor od prije tri godine s Linglongom, koji je upravo istekao, u vrijednosti od 1.4 milijuna eura.

Znači u Srbiji je po izračunu svakom klubu pripalo 70.000 eura, što je stvarno kap u moru bilo kojeg kluba u prvoligaškom nogometu.

Velike razlike

Podsjetimo u HNL-u klubovima će pripasti 85 posto novca, a svaki klub će fiksno dobiti 3.5 milijuna kuna, a ostalo zavisiti o plasmanu. Prvak će tako dobiti najviše, 1.2 milijuna eura, drugoplasirani će inkasirati 1.14 milijuna eura, trećeplasiranom milijun eura itd.

Za kraj Srbi su zaključili kako je “hrvatska liga odmakla od svih ostalih u ovom dijelu svijeta, mislimo na Balkan, možda najbolje svjedoči činjenica da će tim koji ispadne iz lige dobiti milijun kuna (oko 650.000 eura), kao što je slučaj u Championshipu”.

❗️Massive news

1.HNL is gonna be renewing with Hrvatski Telekom after the failed deal with the Swedish company Pro Magine.

Pro Magine — €103M over 10y (€9M per season)









New HT deal — €44M over 4y (€11M per season)

The new deal is almost tenfold of the old one, great news! https://t.co/R2stdTORRv pic.twitter.com/UybE5Jx82R

