SRPSKI MEDIJI: ‘HOĆE LI THOMPSON OPET PJEVATI HRVATIMA?’: Pjevača nema na popisu, a oni ga prizivaju

Autor: Dnevno GIŠ

Iako će Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu igrati utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Katru, mediji iz Srbije slavili su poraz protiv Argentine kao da smo izbačeni sa svjetskog prvenstva, a sad se i brinu tko će pjevati na dočeku Vatrenih.

Naime, srpski Mondo u svojem tekstu i naslovu spominje Marka Perkovića Thompsona kao mogućeg izvođača na dočeku Vatrenih u nedjelju Zagrebu na Trgu bana Jelačića, iako se ime pjevača nije niti našlo na popisu.

Vatreni i hrvatski navijači pobjede vole proslaviti s Thompsonovom pjesmo ‘Lijepa li si’, što jako smeta naše komšije pa sad brinu hoće li se pjesma opet oriti trgom u Zagrebu, a Mondo donosi naslov, u originalu: ‘HOĆE LI OPET TOMPSON PJEVATI HRVATSKIM IGRAČIMA? Izašao spisak – da li će ga Modrić OPET zvati u autobus!?’





Prisjetili se dočeka

Vjerojatno je našim istočnim susjedima žao što nisu do sada niti jednom dočekali svoje Orlove u Beogradu slavljem nakon nekog velikog nogometnog natjecanja pa opet gledaju u naše dvorište.

Tako su se iz Monda prisjetili slavlja Vatrenih 2018. godine nakon SP-a u Rusiji, kada je Thompson na poziv Luke Modrića, Zlatka Dalića i ostalih došao u autobus, a ni sam Marko tada nije vjerovao u to pa je izjavio:

“Izbornik Zlatko Dalić i Luka Modrić su me zvali i rekli da je to njihova želja da ja dođem u autobus i putujem s njima do Trga bana Jelačića. Ja sam ih pitao ‘Jeste li vi sigurni?!’. Rekli su ‘Da, molim te, dođi'”, izjavio je tada Thompson.

U svakom slučaju Vatreni će u nedjelju imati još jedan veliki doček na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a hoće li ili ne gost biti Thompson stvarno nije briga naših komšija.