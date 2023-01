SRPSKI MEDIJI: ‘FRANCUZI PROTESTIRAJU ZBOG LOVRENA’! Ne prestaje hajka na Vatrenog

Dejan Lovren postao je glavna tema od Rusije, preko Srbije do Francuske oko njegove proslave trećeg mjesta po povratku u Zagreb, kada je u kafiću Marcela Brozovića pjevao Thompsona i uzviknuo ‘Za dom spremni’ te to popratio uzdignutom desnicom.

Dejan je nakon tog incidenta, od voljenog igrača iz Zenita, koji nije kritizirao napad Rusije na Ukrajinu i uvijek je imao lijep tretman u medijima u Srbiji, postao dosta omražen i etiketiran kao ‘nacionalist’.

Lovren je u svojoj objavi objasnio kako on osuđuje bilo kakav ‘nacionalizam’ pa tako i fašizam te da je on patriot, koji je zajedno s obitelji propatio u ratu na području bivše Jugoslavije.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland – ready).

It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq

