SRPSKI MEDIJI BEZ IMALO SRAMA: Iako su dobili manju kaznu, njima je to neprihvatljivo

Kazna FIFA-e Nogometnom savezu Hrvatske i Fudbalskom savezu Srbije, izazvale su naravno veliko zanimanje kod komšija, koji i daje imaju svoje viđenje svijeta oko njih, bez puno dodira s realnošću.

Podsjetimo, HNS je zbog vrijeđanja golmana Crvene zvezde i kanadske reprezentacije dobila kaznu od čak 50. tisuća švicarskih franaka, dok je FSS dobio kaznu od samo 30. tisuća švicarskih franaka zbog transparenta u svlačionici nakon utakmice protiv Brazila, na kojem je bila karta neovisne države Kosovo u bojama srpske zastave.

Zanimljivo je kako je FIFA s većom kaznom počastila Hrvate, mada su provokacije prema Borjanu bile uglavnom u skandiranju ‘Borjane ustašo’ i jednom neprimjerenom transparentu, ali sve je to bilo na tribinama, na što HNS baš i ne može utjecati.

Croatia fans held up this flag aimed at Canada goalkeeper Milan Borjan.

"Knin 95 – Nothing runs like Borjan."

Knin is Borjan's hometown and the flag refers to the victory in the war over Serb separatists which saw Borjan and most Serbs from Croatia driven from their homes. pic.twitter.com/sH9JW9pOPD

