SRPSKI BOGATAŠ ODBIO HAJDUK! Otkrio i što je od njega tražio Slobodan Milošević

Autor: I.K.

Milan Mandarić, srpski poduzetnik i mutimilijunaš s puno iskustva u nogometu, donedavno je bio s vlasničkim udjelom u ljubljanskoj Olimpiji, no taj dio svojeg puta u sportu ostavio je za sobom prodajom svojeg vlasničkog dijela ‘kolača’ njemačkom poslovnom čovjeku Adamu Deliusu.

Koji tjedan nakon što se doznalo za Mandarićev odlazak iz ljubljanskog kluba, srpski poduzetnik s američkim državljanstvom prisjetio se svojih poslova u nogometu, a u tim prisjećanjima bilo je i vrlo zanimljivih priča s klubovima iz Hrvatske i susjedstva.

Među njima, jedna priča bila je povezana uz splitski Hajduk.

Nije htio u Split

Mandarić je o svojim poslovima u nogometu govorio razgovarajući za srpski Informer, za koji je kazao da su ga svojedobno zvali i u Hajduk, ali nije htio ući u splitski klub. Sličan poziv imao je i iz Borca iz Banja Luke, ali kako kaže, klubovima za koje je bio zainteresiran pomagao je na druge načine.

Iz sadašnje perspektive, Mandarić kaže da ne bi ulazio niti u jedan klub s Balkana jer, kako tvrdi, u tome ne nalazi dobre uvjete za vođenje posla.

Zvali ga iz Srbije

Tijekom poslovne karijere u kojoj je dugo bio u nogometu, Mandarić je otkrio da je često primao pozive iz Srbije da pomogne Crvenoj zvezdi ili nekom drugom klubu u tamošnjem nogometu. Prisjetio se da ga je zvao i Slobodan Milošević, a pomoć su tražili i drugi predsjednici države u našem istočnom susjedstvu.

Međutim, na sve pozive da dođe, Mandarić je odgovarao da to nije realno. Odlučio je tako jer, kako pojašnjava, nema ništa protiv da uloži svoj novac, ali ne bi pristao na to da novac baca.

‘Nagovorio me sam đavo’

Srpski poduzetnik prisjetio se i svojeg ulaska u ljubljansku Olimpiju.









‘Sam đavo me nagovorio da tog dana prije šest godina svratim u Portorož gdje sam se našao s nekim prijateljima. Kroz priču su mi tada rekli da je Olimpija u lošem stanju, da propada i zamolili su me da pomognem, a to sam prihvatio. Planirao sam ostati dvije do tri godine. Međutim, kada sam htio prodati klub, ozbiljni ljudi koji imaju novac nisu pokazivali interes za kupnju, a oni koji su bez novca su samo pričali, a nisu radili ništa konkretno’, rekao je Mandarić za Informer o svojem razdoblju u ljubljanskom klubu, u koji je ušao u ljeto 2015.

Ta priča je nedavno privedena kraju, a srpski poduzetnik kaže da se to dogodilo nakon što je stigao ozbiljni kupac iz Njemačke.