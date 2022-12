‘SRPSKE ŽENE ŽELE NOVAC, TO JE PARADA KIČA’! Napao supruge reprezentativaca: ‘Ljuljaj to dijete, kupaj se u milijunima, a mene pusti!’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nakon samo jednog boda iz dvije utakmice Srbija sada u zadnjem kolu mora pobijediti Švicarsku kako bi prošla dalje. Uoči ključne utakmice pojavila se priča o seks skandalu koji je narušio mir u svlačionici.

“To je generacija nogometaša koja je jako talentirana, ali nije služila vojni rok. Da je, onda bi znali da mogu i moraju izdržati bez djevojke, žene i roditelja najmanje pet do šest mjeseci. Oni to nisu prošli i zato su malo razmaženi. Ne sviđa mi se to što su žene otišle tamo. Njihove žene žele lovu, to je parada kiča. One čim dođu, tu nema sreće ni raspoloženja” izjavio je Rade Bogdanović, RTS-ov analitičar.

Od euforije do očaja

“Nadam se da će shvatiti važnost ove utakmice. Ovo je šansa generacije. Da sam na njihovom mjestu, ugasio bih mobitele i skoncentrirao se na utakmicu.” tako je počeo.

“Ljuljaj to dijete tamo, kupaj se u milijunima, a mene pusti da igram.” Njegova izjava postala je hit u Srbiji iako se nekima nije svidjela.

Rade Bogdanović je u karijeri igrao za Željezničar, Pohang, JEF United, Atletico Madrid, NAC Bredu, Werder Bremen, Arminiju i Al Wahdu. Za Jugoslaviju je skupio samo 3 nastupa i postigao 2 gola.