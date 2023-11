Srpska zastava gorjela usred slavlja: ‘Užasne prijetnje, epski skandal potresao regiju’

Završnica je igranja po skupinama u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, a u toj završnoj fazi, mnogi već slave, uključujući ljute rivale Srbiju i Albaniju. Duga i teška točka prijepora među njima je Kosovo, sada samostalno, a kakve tenzije vladaju, pokazala je jedna snimka na kojoj srpska zastava nestaje u plamenu dok je hvata i pali maskirani navijač s albanskim obilježjima.

Albanija je svoj nastup na Euru osigurala proteklog vikenda gostujućim remijem protiv Moldavije, s 1:1 u toj utakmici, a nakon što se našla među reprezentacijama koje su došle do cilja u kvalifikacijama, kod kuće je odigrala bez golova protiv Farskih Otoka i završila na vrhu ljestvice u svojoj grupi.

U večeri slavlja, albanska JOQ Albania je na Twitteru, današnjem X-u, podijelila snimku koja prikazuje paljenje srpske zastave.

U objavi stoji da se paljenje zastave dogodilo na Skenderbegovom trgu u Tirani, a ovo je izazvalo reakcije u Srbiji.

Sa svojim pogledom na situaciju, javio se tamošnji Kurir koji je podijelio i jednu drugu objavu s istom snimkom na Twitteru, sadašnjem X-u, uz poruku navijača koji u profilu ima albansku zastavu, a u poruci piše: ‘Pozdrav, čekamo vas’.

U objavi je označen Nogometni savez Srbije.

“Užasne prijetnje albanskih navijača! Epski skandal potresa regiju! Zapalili zastavu Srbije pa poslali jezivu poruku: ‘Čekamo vas'”, piše u naslovu srpskog Kurira.

Tenzije koje vladaju među Srbima i Albancima su, tako, još jednom došle do izražaja, a među ranijim incidentima povezanima s nogometom i s navijačima, nekako se najviše pamti onaj iz listopada 2014.

Srbija i Albanija tada su se susrele u Beogradu u kvalifikacijama za Euro 2016. u Francuskoj, a nad terenom je letio dron sa zastavom na kojoj je prikazana Albanija u granicama tzv. Velike Albanije, s pokrivenim drugim područjima izvan sadašnjih albanskih granica, a na kojima žive etnički Albanci.

PHOTOS: Soccer match between Serbia and Albania turns into brawl after drone flies flag pitch. http://t.co/3r2bJOl33T pic.twitter.com/NMPLOJazR8

— Reuters (@Reuters) October 15, 2014