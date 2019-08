SRPSKA DALMACIJA NE POSTOJI: Milan Borjan hoće biti veći Srbin od svakog Srbina u Srbiji

Evidentan i lijep svoj uspjeh i uspjeh svog kluba vratar Crvene zvezde Milan Borjan iskoristio je za političku manipulaciju što nije ni pristojno ni korektno, te njegove izjave treba gledati kao na zlonamjerne u rušenju barijera koje je stvorio rat, agresija Srbije na Hrvatsku što je i danas razlog nestabilnosti na ovom području.

Momak je uistinu rođen u Kninu i može biti ponosan na svoj zavičaj i to mu nitko nema pravo braniti. Srbin jest, pa što onda, i to je posve normalno, donedavno je u Kninu živio dobar dio srpske manjine u Hrvatskoj.

No, što se kasnije dogodilo, od agresije, osnivanja para-državica na ovim prostorima, do masovnog i organiziranog bijega njegovim riječima oduzima na važnosti i ozbiljnosti. A rekao je i dosta gluposti…

Milan Borjan upao je kao i mnogi drugi u zamku politiziranja i dokazivanja nečeg što već jesi, a biti Srbin isto je kao biti pripadnik bilo kojeg drugog naroda. A to što je Milan Borjan iz Knina ne znači ni da je veći ili manji Srbin nego da je rođen u Leskovcu, Beogradu ili gdjegod.

Ne treba momka odmah razapeti, ali mu treba objasniti. Dalmacija nije srpska, nikad nije ni bila, to je stvar ne samo široke kulture, pristojnosti, logike, nego i dobre ili zle volje.

Pavlov ima pravo biti ponosan što je Srbin, lijepo je voljeti svoj narod, ali pravo na svojatanje tuđih teritorija nema, ni verbalno, ni s puškom u ruci ili u tenku kako su to neki činili.