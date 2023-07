Srpska agresija je kretala, a ovaj Hrvat otišao je iz Beograda: Smiješila se velika titula, ipak je ‘prelomio’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Rijetki su igrači koji su nastupali i za reprezentaciju bivše države, potom za Hrvatsku. Jedan od njih je Goran Jurić, rođen u Mostaru 5. veljače 1963. godine. S jedanaest godina krenuo je na trening u mlađim uzrastima Veleža 1974. godine. Za klupsku prvu momčad debitirao je 1982. godine i dres svog matičnoga kluba nosio punih pet godina, do 1987. godine.

U dresu Veleža osvojio je jugoslavenski kup u sezoni 1985./86. Iz rodnog Mostara otišao je u ljeto 1987. godine. Pristupio je Crvenoj zvezdi iz Beograda za koju igra do 1991. godine, kako sam kaže, do agresije na Hrvatsku.

U četverogodišnjoj karijeri na Marakani osvaja prvenstvo Jugoslavije u sezonama 1989./90. i 1990./91. i kup Jugoslavije u sezoni 1989./90. Igra za momčad Crvene zvezde u Kupu europskih prvaka 1991. godine do finalne utakmice, kada napušta klub. Može ga se smatrati jednim od zaslužnih što je Crvena zvezda 1991. godine osvojila Kup europskih prvaka.





Nastavio u Španjolskoj

Odlaskom iz Beograda, skrasio su u Španjolskoj, Igra za Celta de Vigo od 1991. do 1993. godine, kada dolazi u Hrvatsku. Najprije je igrao u Hrvatskom dragovoljcu iz Zagreba od 1995. do 1996. godine. Kratko se 1996. godine zadržao u Zagrebu, potom prelazi u Croatiju (Dinamo) i igra do 2000. godine. U tom razdoblju osvaja pet prvenstava Hrvatske i četiri kupa.

Sudjelovao je i u pobjedi koja se pamti i od koje je prošlo 26 godina, 5:0 protiv Partizana u Zagrebu, na terenu Maksimira.

U Japan odlazi 2000. godine i igra do kraja tri godine u klubu Yokohama F. Marinos. Krajem godine vraća se Hrvatsku i do kraja 2001. nastupa za Zagreb te završava igračku karijeru.

S Vatrenima slavio broncu

Za reprezentaciju Jugoslavije od 1988. do 1989. godine kao nogometaš Crvene zvezde odigrao je četiri utakmice. Debitirao je 14. rujna 1988. godine u Oviedu, u prijateljskoj utakmici protiv domaće reprezentacije Španjolske koju je Jugoslavija pobijedila s 2:1. Posljednji put jugoslavenski dres nosi u Kuopiju 23. kolovoza 1989. godine u prijateljskoj utakmici protiv domaće reprezentacije Finske s kojom je Jugoslavija igrala neodlučeno 2:2.

Za hrvatsku reprezentaciju je od 1997. do 1999. godine kao nogometaš Croatije (Dinama) odigrao 16 utakmica, Debitirao je u Splitu 2. travnja 1997. godine u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo protiv reprezentacije Slovenije, koja je s domaćinom Hrvatskom igrala neodlučeno 3:3. Od dresa reprezentacije oprostio se u Zagrebu 9. listopada 1999. godine u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo protiv reprezentacije Jugoslavije s kojom je Hrvatska remizirala 2:2,

Sudionik je Svjetskog prvenstva 1998. godine u Francuskoj i osvajač brončane medalje, Na ovom svjetskom prvenstvu, iako je bio u sastavu reprezentacije, u igru nije ulazio zbog ozljede. Kao član reprezentacije dobio je te godine Državnu nagradu za sport Franjo Bučar.









Brojne legende

Kad se prisjeća svojih početaka u prvoj momčadi Veleža, ističe velikane mostarskog nogometa. Najprije tri najveće mostarske nogometne legende: vratara Envera Marića, Franju Vladića i Duška Bajevića. Poslije su, kaže, došli Tuce, Predrag Jurić, Kajtaz, Barbarić, Gudelj i ostali, ali mu je od prvog dana bavljenja nogometom jedini uzor i nogometni idol bio Franjo Vladić.

Prešao je u Crvenu zvezdu 1987. godine, iste sezone kad i Robert Prosinečki. Godinu dana prije došao je Piksi Stojković. U te tri-četiri godine Prosinečki i on odigrali su najviše utakmica. U klubu se tad kompletirala jedna velika momčad kvalitetnih igrača, što se potvrdilo uspjesima. Početak srpske agresije na Hrvatsku značio je Jurićev definitivan razlaz s Crvenom zvezdom. Posljednju utakmicu odigrao je u Kupu prvaka protiv Glasgow Rangersa.

Uslijedila je stanka i pripreme u Poreču. Nekako je u to vrijeme dobio ponudu Celte iz Viga, no tadašnji trener Zvezde Ljupko Petrović nije htio ni čuti o njegovom odlasku, o čemu je razgovarao s tehničkim direktorom Džajićem. Džajić je i ovaj put dokazao da je iznimno korektan i veliki gospodin. Izašao mu je u susret. Dogovorili su se i Goran Jurić je otišao u Španjolsku.