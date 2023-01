SRNA ZAKLJUČIO VELIKI POSAO, A MILIJUNI IDU VOJNICIMA I ŽRTVAMA: Javio se bogati gazda, ‘samo na jedan način možemo pobijediti zlo’!

U jeku zimskog prijelaznog roka, na nogometnoj ‘tržnici’ trajalo je nadmetanje londonskih Arsenala i Chelseaja za dovođenje Mihajla Mudrika iz Šahtara, a na koncu, pobjedu je odnio Chelsea koji je doveo 22-godišnjeg ukrajinskog krilnog napadača.

U dovršetku posla sudjevao je legendarni Vatreni Darijo Srna, Šahtarov sportski direktor, a radi se o transferu čija ukupna vrijednost može dosegnuti 100 milijuna eura.

Nakon objave transfera, stiglo je i obraćanje o novom potezu iza kojeg stoji klupski čelnik. Bogati Šahtarov gazda Rinat Ahmetov, prvi čovjek kluba, objavio je osnivanje novog fonda, projekta naziva ‘Srce Azovstalja’, dodajući da će izdvojiti 25 milijuna američkih dolara, nešto više od 23 milijuna eura, s posebnom namjenom, uz naglasak na žrtvu podnesenu u obrani Mariupolja.

“Novac će ići za pomoć našoj vojsci, obrani, njihovim obiteljima. Namjene će biti različite, od pomoći u medicinskom tretmanu, preko psihološke podrške, do potpore s ispunjenjem drugih zahtjeva”, napisao je Ahmetov u objavi nakon oproštaja mladog krilnog napadača od kluba.

Shakhtar Donetsk's president has donated $25 million of the fee received by Chelsea for Mykhaylo Mudryk's transfer to families of fallen soldiers 💛💙 pic.twitter.com/spJBFyMAl2

“O ukrajinskom nogometu danas možemo govoriti zahvaljujući naporima ukrajinske vojske, zahvaljujući ukrajinskom narodu, kao i velikoj podršci cijelog civiliziranog svijeta. Samo na jedan način, ujedinjeni možemo pobijediti zlo koje je došlo do naših domova”, dodao je Rinat Ahmetov u priopćenju za javnost.

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families.









The #Shakhtar president’s statement regarding the transfer of Mykhailo #Mudryk and launch of the Heart of Azovstal project ⬇️https://t.co/H9Cml1bBRx

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 16, 2023