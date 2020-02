SRETAN ROĐENDAN HAJDUČE: ‘Krepat moredu svi kralji i carevi, ma Ajduk će ostat’

Autor: J.V.H.

Sretan ti rođendan Hajduče!

Prije točno 109 godina u najstarijoj češkoj pivnici, U Fleku, osnovan je hrvatski nogometni velikan Hajduk iz Splita. Za obljetnicu se uzima 13. veljače 1911. godine kada je službeno osnovan klub odobrenjem Carskog namjesništva u Zadru, a na inicijativu četvorice Splićana, praških studenata, Fabijana Kaliterne, Vjekoslava Ivaniševića, Lucijana Stelle i Ivana Šakića uz pomoć Vladimira Šore i profesora Josipa Barača koji je klubu nadjenuo ime Hajduk.

Zadnjih godina u klubu podno Marijana nije bilo dosadno, događalo se dosta svašta, od otvorenih izjava bivšeg voditelja Hajdukove akademije Krešimira Gojuna da je sportski direktor Saša Bjelanović tražio da pomognu Šibeniku da uđu u 1. ligu, do kucanja DORH-a na vrata koji do danas istražuje navedene optužbe. Tukla su bura i juga, većinom logističke prirode pa je i rezultat izostao dugi niz godina.

Fešta nije fešta bez rezultata ali u Splitu ne nedostaje optimizma, pa se očekuje propisno slavlje Splićana koji vjeruju da se dolaskom Maria Stanića i Igora Tudora ipak postavlja temelj uspješnijoj budućnosti koju treba proslaviti.

Tudor je kao bivši igrač Hajduka s internacionalnom karijerom trener koji voli Split i kojeg Split voli, međusobno su si u genetskom kodu, a u Splitu nitko nije uspio bez kemije koju je teže uspostaviti nego u većini drugih klubova, odnosno gradova.

Tudor kao mladi trener već baštini bogato iskustvo i dozu bezobraštine bez koje nema ni titule. Stručna kičma Mario Stanić – Ivan Kepčija – Boro Primorac (Andro Fistonić) – Igor Tudor zaista nudi razlog za optimizam. U klubu je i mladi kondicijski stručnjak Toni Modrić koji je sportsku znanost magistrirao na splitskom Kineziološkom fakultetu. Znanje je između ostaloga brusio u Turskoj, u Galatasarayju gdje je bio desna ruka Igora Tudora.

Već osmu sezonu za redom Hajduk “tabori” na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, a dogodine je okrugla proslava 110. godišnjice – možda klub ima dobitnu kombinaciju za osvajanja titule slijedeće sezone? Scenarij je to protiv kojega u Splitu ne bi imali prigovora, no prvo treba vratiti vjeru u igrače da to mogu, i stabilnost unutar samoga kluba, a preduvjeti su se kako vidimo, počeli stvarati.

Danas će Hajduk obilježiti i 75. godina od proglašenja Hajduka počasnom sportskom momčadi Slobodne Francuske, četvrtinu stoljeća od kada je momčad Hajduka prvi put primljena kod pape Ivana Pavla Drugog. Promovirat će se i knjiga Jurice Gizdića “Hajduk i svijet”, otvoriti vitrina u čast dr. Šime Poduje…

Između ostaloga predstavit će se i projekt Interpretacijskog centra Hajduka i muzeja Poljuda. Hajduk pokazuje da cijeni svoju slavnu prošlost što naravno preduvjet boljeg sutra kojem se svi poklonici splitskih Bilih istinski nadaju.