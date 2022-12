‘SREO SAMO ORSATA, MORAO SAM GA PITATI ZA PENAL’ Poznati dinamovac presreo suca koji je oštetio Vatrene, Talijan mu se otvorio

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Godinama je bio prava prijetnja na lijevom beku i pričalo se da zaigrao za Hrvatsku. To se na kraju nije dogodilo, a Luis Ibanez je poslije 7 godina na Maksimiru potpisao za Zvezdu.

Argentinac je u karijeri osim za Dinamo igrao Bocu, Racing, Gyõr, Crvenu zvezdu, Trabzonspor, Karabükspor i Zrinjski. Za RTL je ispričao zanimljiv susret.

“Samo sam mu rekao da sam ja Argentinac, da živim u Hrvatskoj već godinama i rekao sam mu da su Hrvati ljuti na njega. ” započeo je Ibanez koji je u zračnoj luci sreo Orsatija, suca u polufinalu protiv Argentine.





Sumnjiva situacija

“I on mi je rekao da je to za njega bio penal i da je on očekivao da ga iz VAR sobe zovu, ali nisu ga zvali i zbog toga nije promijenio odluku”, pa nas to ponovno ostavlja u dvojbi koja je uloga VAR-a.

Podsjetimo, Argentina nas je pobijedila s 3:0, a do sumnjivog penala bili smo bolja momčad, ali od trenutka kada je Messi zabio iz tog penala Gaučosi su bili jedina ekipa na terenu.