Srebrni Vatreni se neviđeno razmahao, a kod Dalića je pao u zaborav

Dosta je lutao tijekom karijere, no u posljednje vrijeme na svojem klupskom putu na kojem je sada u dresu Panathinaikosa, 28-godišnji bivši, a možda i budući hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj uhvatio je pravi zamah. U Grčkoj dolaze njegovi golovi i drugi važni potezi, uključujući po jedno upisivanje na semafor u posljednja dva kola u tamošnjem prvenstvu.

Jedvaj je prvo bio strijelac u gostujućem remiju s 2:2 protiv atenskog rivala AEK-a u kojem je u akciji bio Domagoj Vida, a potom, u prošlom kolu prvenstva, 28-godišnji obrambeni igrač Panathinaikosa imao je i gol protiv Asterasa u domaćoj pobjedi s 2:0.

No, nije to bilo sve. Jedvaj je prošlog tjedna imao važnu ulogu i u prolasku kraj Olympiakosa, najvećeg rivala svojeg kluba, u osmini finala Kupa Grčke. Odluka je pala raspucavanjem s 11 metara u drugoj utakmici tog para, a 28-godišnji Hrvat bio je jedan od strijelaca za Panathinaikos u tom raspucavanju i prolasku dalje.

⚽️ What a week for Tin Jedvaj at @paofc_! 🔥

✅ Scores in a 2:2 derby draw with Vida’s AEK

✅ Scores in a shootout in a Cup win at Olympiakos

✅ Scores in a 2:0 league victory over Asteras#Family https://t.co/9gcRfdsONS

— HNS (@HNS_CFF) January 21, 2024