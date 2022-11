SRBINA GURAJU, NA ‘METI’ I MODRIĆ? Neugodna priča prije SP-a, opet se ‘lupa’ po Luki

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Luka Modrić će za osam dana s kapetanskom vrpcom povesti hrvatsku reprezentaciju u novi nastup na Svjetskom prvenstvu, ovog puta u Katru, s prvom utakmicom 23. studenog protiv Maroka. Hoće li to biti posljednje Modrićevo veliko natjecanje za Hrvatsku ili će ići dalje, s pogledom prema Euru 2024. u Njemačkoj, tek treba vidjeti, a do tada, pratit će se i klupske situacija kapetana Vatrenih, jedne od legendi Real Madrida.

Otkako je u ljeto 2012. stigao u redove španjolskog klupskog velikana, Modrić je u Realu naviknut na pobjede i trofeje, između ostalog, s tri naslova u prvenstvu i pet titula u Ligi prvaka. Posljednjih godina je, pak, naviknut i na priče o tome koliko dugo će još ostati u klubu, a ta priča traje i u sezoni koja će nastavak imati po završetku SP-a.

Oko Reala se u međuvremenu vrte priče koje spominju i druge igrače, a jedan od njih, u sredini terena, jest 27-godišnji srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić, sada u Laziju.





Drugi klubovi ‘zagrizli’

Milinković-Savić je u rimskom klubu od ljeta 2015., ondje se etablirao, a ovih dana ga se povezuje s drugim klubovima – među kojima je i Real. O tome u Italiji piše nogometna stranica CalcioMercatoWeb, spominjući da u Madridu razmišljaju o srpskom reprezentativcu kao zamjeni za Tonija Kroosa, no bude li taj transfer realiziran, treba vidjeti kako bi se to odrazilo i na Modrića, s obzirom na to da bi u Real došao još jedan središnji veznjak.

Na ovakve priče, u kojima se na Modrića ‘udara’ s transferima koji se spominju i igračima koji se dovode, hrvatski kapetan je već naviknut. Dvojbe su iz sezone u sezonu tu, sve dok ne bude novog ugovora, kojeg za sada još nema.

Realova praksa ide dalje

Realova praksa je jednostavno takva da za igrače koji su već u poznim godinama u karijeri nema dugoročnih ugovora, a tako je i s Modrićem koji je, podsjetimo, u rujnu proslavio 37. rođendan. Kapetan Vatrenih to sve treba gurnuti u stranu i nastaviti obavljati posao na terenu najbolje što zna, a s takvim pristupom, imao je niz novih odličnih nastupa u sezoni koja je u tijeku.

Mladići kucaju na vrata

Nedavno, za Modrića je stigla obećavajuća vijest da Real priprema novi ugovor za njega, ali i za Tonija Kroosa, bivšeg njemačkog reprezentativca koji će u siječnju proslaviti 33. rođendan. O tim najavama smo već pisali, ali za sada nisu potvrđene.

Modriću i Kroosu ugovori s Realom traju do dolazećeg ljeta, istječu po završetku aktualne sezone, a u međuvremenu, na vrata kucaju mladi igrači. Spominje se dolazak Milinković-Savića, a u Realu su već mladi francuski veznjaci Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni, koji također traže svoju minutažu.

Ima li u svemu tome mjesta za Modrića i Kroosa kako Real ide dalje? To će pokazati mjeseci pred nama, s neizvjesnošću koja će trajati ako ili dok ne bude novih ugovora za dvojicu iskusnih i velikih aduta madridskog klupskog giganta.