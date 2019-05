SRBIN U REALU! Englezi su objavili da je sve gotovo, evo detalja senzacionalnog transfera novog Modrićevog suigrača

Kad Sky Sports nešto napiše, nema druge nego – prenijeti to. Što uopće i možeš, kad ti vele da je Luka Jović novi igrač madridskog Reala. I to po sljedećim uvjetima. Odšteta njegovom Eintrachtu iz Frankfurta iznosit će 60 milijuna eura, potpisat će mladić petogodišnji ugovor po kojem će godišnje zarađivati 10 milijuna eura.

Srbin kojemu je trenutno 21 godina priključit će se Brazilcima, Ederu Militau i Rodrygu koje je Zinedine Zidane s upravom Reala dogovorio već ranije. Naravno, njih trojica neće biti jedina pojačanja Reala, očekuje se dolazak Edena Hazarda i još nekih velikih imena.

Eintracht je Jovića doveo iz Benfice za samo sedam milijuna eura nakon što je aktivirao opciju kupovine u ugovoru o posudbi. Portugalci će od njegovog transfera u Real dobiti i 20 posto.

Ove sezone je srpski reprezentativac zabio 27 golova uz sedam asistencija. Sa 17 golova je treći strijelac Bundeslige.

