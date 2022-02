SRBIN SRUŠIO REKORD LIGE PRVAKA: Zaigrao po prvi put u karijeri i ušao u povijest

Iako mu ne cvatu ruže u prvenstvu nakon što je Firencu zamijenio Torinom u najvećem zimskom transferu, Dušan Vlahović iskupio se svojim prvim nastupom u Ligi prvaka za Juventus.

Vlahović je u utakmici Stare dame u gostima protiv Villarreala zabio već u 32. sekundi susreta, nakon što je pas Danila pospremio iza Rullija, i time zabio svoj prvi gol u tom natjecanju.

Naravno Vlahović je ovim golom ušao u povijest Juventusa, ali i Lige Prvaka, kao napadač koji je dao najbrži gol u svojem debiju u tom natjecanju. Gol Dušana Vlahovića pogledajte OVDJE.

Pali rekordi

Vlahović je prestigao Andreasa Mollera, koji je do sada držao rekord iz 1995. godine, a s 22 godine i 25 dana postao drugi najmlađi igrač Juventusa u povijesti koji je postigao gol u svojem prvom nastupu za Juve u Ligi prvaka. Mlađi od njega je bio samo Alessandro Del Piero s 20 godina i 308 dana.

Postao je i igrač Juventusa s najbrže postignutim golom u povijesti Kupa i Lige prvaka, a također je i prvi igrač kluba iz Torina koji je postigao gol u svojem prvom nastupu u nokaut fazi.

32 – Dusan Vlahovic is the Juventus player who took less time (32 seconds) to score his first goal in the European Cup/Champions League; he is also the first among the Bianconeri to score on his debut in the modern #UCL in the knockout phase. Devastating. pic.twitter.com/t6eQyQswwO









— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 22, 2022