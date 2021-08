SRBIN SE POŽALIO DA SU GA ŠIKANIRALI! Traži novu šansu i spreman je pokazati se, no jedna stvar bi mogla sve promijeniti!

Autor: F.F

Novu priliku u Real Madridu ove sezone trebao bi dobiti srpski napadač Luka Jović. Nakon što kod Zinedine Zidane nije dobio priliku te je otišao na posudbu u Eintracht iz Frankfurta, Jović bi ove sezone mogao imati značajniju ulogu u Kraljevskom klubu.

Jović je u Real stigao za 63 milijuna eura upravo iz Frankfurta i to prije dvije godine. Srpski napadač nije se dobro snašao te je u 32 nastupa za Real postigao dva pogotka uz dvije asistencije.

Nije opravdao golemi novac koji je uložen u njega, ali ruku na srce nije ni dobivao previše prilike što je i sam istaknuo u nekoliko navrata.

Spreman ja za drugu šansu, piše Marca

Jović je u prosjeku odigrao 34 minute u 32 nastupa, pa španjolska Marca piše kako je srpski napadač spreman za novu priliku pod novim trenerom Carlom Ancelottijem:

“Njegova transfer činio se kao odlična investicija. Real ga je doveo prije dvije godine nakon velike borbe s Barcom, Chelseajem i Bayernom te je trebao biti pomoć Benzemi nakon odlaska Ronalda u Juventus. Dvije godine kasnije, Jović je postigao samo dva pogotka i zbog toga, ali i loše adaptacije Real trenutno razmatra ponude za sprskog napadača. No, on ne želi napustiti Real i moli za novu priliku. Smatra da je dovoljno kvalitetan za Real i to je spreman dokazati. Poziva se na to da nije dobio dovoljno prilike kod Zidanea te smatra da nešto više od 30 minuta po utakmici nije dovoljno da se pokaže. Nada se da će mu Ancelotti pružiti više prilika, ne očekuje mjesto u prvoj postavi, ali želi redovito igrati”, pišu Španjolci.

Ancelotti je u pripremnoj utakmici protiv Rangersa Joviću dao 45 minuta, ali jedna stvar treba zabrinjavati Srbina:

“U Realu ovog ljeta neće nikoga prodavati jer su u dobroj situaciji, ali eventualni dolazak Kyliana Mbappea mogao bi sve promijeniti. Jović i još nekoliko igrača u tom bi se slučaju našli na transfer listi.”, zaključuje Marca.