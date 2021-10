SRBIN POSTAJE KLJUČNI IGRAČ DINAMA! Htjeli su ga se riješiti, a sad bi mogao postati spasitelj i heroj Maksimira!

Da vam je netko na početku sezone rekao kako će Komnen Andrić zabiti iznimno važan pogodak za Dinamo u derbiju s Rijekom, vjerojatno mu ne biste vjerovali. Od samog početka sezone srpski napadač glavni je kandidat za odlazak iz kluba, ako ne u trajnom transferu, barem na posudbu.

Ovog je vikenda pak postigao pogodak za izjednačenje u derbiju s Rijekom i to nakon što je Dinamo gubio 3:0. Andrić nije bio niti na klupi za prve europske utakmice, a sada bi mogao nastupiti u jednoj od najvažnijih.

Svojom upornošću i borbenošću Andrić je došao do velike prilike, a sada bi mogao biti i ključan kotačić u dvoboju protiv Rapida iz Beča.

Početkom sezone stizale su ponude iz Poljske, Rusije i drugih zemalja, ali Andrić nije bio zadovoljan. Ostao je u Dinamu i usprkos tome što nije dobivao nikakvu priliku, on je nastavio trenirati, uporno i odlučno. Suigrači ga vole, pozitivac je u ekipi, a bonus je što se iznimno trudi na treninzima.

Prvu priliku dobio je protiv Osijeka – i to samo 18 minuta, ali to je bio početak. Protiv Šibenika je odigrao pola sata pa se nakon ozljede Denija Jurića još više primio posla. Zabijao je u pripremnim utakmicama i očito to Krznaru nije prošlo ispod radara. Zabio je potom Dragovoljcu, i to prekrasno, a protiv Rijeke je pokazao da je u formi. Nudio se, igrao, bio opasan, ali što je najvažnije – motiviran.

Dinamo 6-0 HD (69′)

Menalo with and beautiful assist to Komnen Andrić who scores alla Zlatan Ibrahimović for the first time of the season!

Is this the gw with the most goals in HNL ever? https://t.co/AVT4HhkkAn









— Everything About HNL (@AboutHnl) October 3, 2021