Srbin otima Dinamovca koji je bio na pretpozivu izborniku Daliću, neočekivan udar

Reprezentacija BiH prolazi kroz jedno vrlo teško razdoblje. Unatoč plasmanu među elitu u Ligi nacija problemi su u kvalifikacijama gdje BiH soji jako loše.

Samim time došlo je do izmjene izbornika. Nakon samo dvije utakmice smijenjen je Kodro, a novi izbornik je Savo Milošević koji ima velike planove.

Milošević je izabrao nekoliko Hrvata koje bi htio vidjeti u dresu “zmajeva”. Najzvučnije ime je Dinamovo krilo Dario Špikić. Bivši igrač Hajduka i Gorice skupio je 10 nastupa za u21 reprezentaciju Hrvatske, a bio je i na Dalićevom pretpozivu u ožujku za susrete s Walesom i Turskom. Milošević je navodno čak stigao u Zagreb kako bi razgovarao s njim.

Mateo Maglica koji nastupa za njemački Darmstadt koji je u proteklom kolu bio strijelac protiv Borussie Monechengladbach, inače je porijeklom iz Odžaka. Ovaj Hrvat iz Posavine odigrao je jedan susret za U23 Hrvatsku. Uz njega na stoperu je i riječki prvotimac Niko Galešić.

Savo Milošević wants to change the national team completely.

-Ivan Bašić promoted to A team

-Renato Gojković, Petar Sučić and Nermin Zolotić could get a chance

-Svetozar Marković, Emir Karić, Niko Galešić, Matej Maglica, Dario Špikić and Armin… pic.twitter.com/7AX58jcQLP

— Bosniaco🇧🇦 (@BiHFooty) September 27, 2023