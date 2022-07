SRBIN ODGOVORIO BIVŠEM TRENERU: Uzeo broj koji ga inspirira i poručio kako je spreman

Apostrofiran je kao jedno od najvećih razočaranja Reala u nazad nekoliko godina, bivši trener Carlo Ancelotti konstatirao je kako je dobar igrač, ali malo lijen, a onda je prešao u Fiorentinu besplatno i odmah bljesnuo.

Luka Jović izgleda kako će doživjeti renesansu u Fiorentini, ako je suditi po učinku u prvom nastupu za Viole u kojem je zabio četiri gola.

Real se riješio balasta Jovića kojeg je poslao u Firencu, a ako će neko kupovati Jovića Realu će na ime odštete pripasti 50 posto i tim poslom su zadovoljni svi, a čini se najviše Jović.

Spreman sam

“Kao što sam i rekao puno puta, čast mi je obuči ovaj dres. Puno balkanskih igrača je igralo ovdje što mi daje dodatnu motivaciju. Spreman sam dati svoj maksimum, učiniti sve što trener od mene traži. Naporno sam radio tijekom pauze i već sam prilično spreman. Imam mali problem s listom, ali to neće predstavljati poteškoću u periodu ispred mene”, rekao je Jović , koji će u napadu Fiorentine igrati sa suigračem u napadu:

“To je točno, ali već sam imao priliku i u Realu i u Eintrachtu biti jedini napadač na terenu. Tu sam da pomognem timu. Trener je taj koji odlučuje o sistemu”, a ipak nije sve moglo proći bez spominjanja omraženog Dušana Vlahovića:

“Dušan je već odradio velike stvari u Italiji i pokušat ću ostvariti isti uspjeh. Suigrači smo u reprezentaciji, ali i rivali u Seriji A, pa ćemo vidjeti”, pun hvala je bio Jović i otkrio zašto je odabra broj sedam:

“Izabrao sam broj 7 jer nije bilo drugih brojeva, a da mi se sviđaju. Nadam se da će mi donijeti sreću. Cristiano Ronaldo je netko tko me inspirira i nadam se da ću u Italiji biti uspješan kao što je bio on”, zaključio je Jović.

🎙| Luka Jović: “I picked #7 because I’m inspired by Cristiano Ronaldo, I hope to try and do what he did in Italy. For me, he is the greatest player of all time.” #rmalive pic.twitter.com/SDgmlE8bnr









— Madrid Zone (@theMadridZone) July 14, 2022