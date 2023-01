SRBIN OBJASNIO SVOJIMA KAKO STOJE STVARI OKO HRVATSKE! ‘Možemo te Vatrene hvaliti ili mrziti, ali njihove uspjehe moramo prihvatiti’

Bivši reprezentativac Srbije, koji je s U20 reprezentacijom, takozvanim orlićima, osvojio Svjetsko prvenstvo, Saša Zdjelar, dotaknuo se u jednom intervjuu usporedbe Hrvatske i Srbije na netom završenom SP-u u Katru.

Zdjelar je bivši kapetan Partizana, koji je trenutno u Rusiji gdje igra za CSKA iz Moskve, a ovaj 27-godišnjak je još igrao za Mallorcu, Olympiacos i OFK Beograd.

Defenzivni vezni, koji se nije uspio nametnuti za odabranu vrstu Srbije, za ruske medije prokomentirao je neuspjeh Srbije u Katru, ali i Hrvatski uspjeh na istom natjecanju.

Za ili protiv Hrvatske

“Prije svega, trebali bi biti sretni što smo uopće bili u Katru, jer se puno dobrih reprezentacija nije ni plasiralo tamo. Ali srpski karakter je takav da kada nešto ne funkcionira kako želimo i kada ne dobijemo rezultat, onda se uznemirimo. Budimo iskreni, Srbija je imala dobru šansu da prođe grupu, ali nije ispalo onako kako smo se nadali”, rekao je Zdjelar.

Zanimljiv odgovor dao je bivši U20 reprezentativac Srbije, kada su ga upitali treba li ili ne navijati za Hrvatsku.

Saša Zdjelar joins PFC CSKA from Partizan 🔴🔵

PFC CSKA has agreed a deal to sign the Serbian midfielder from Partizan Belgrade ✍🏻

➡️ https://t.co/hRrBY6YruO pic.twitter.com/0VqojFeeSo









— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) July 28, 2022