Srbin o hrvatskim suigračima: ‘Družili smo se za vrijeme rata, ali nismo se smjeli fotografirati zajedno’

Autor: Dnevno GIŠ

Odnosi između hrvatskih i srpskih nogometaša, koji su svoj kruh zarađivali van granica bivše države tijekom agresije jugo vojske i srpskih paravojnih snaga na Lijepu našu, bili su često izuzetno korektni, ali barem po priči srpskog nogometaša Riste Vidakovića, na neke stvari moralo se jako paziti.

Vidaković je imao izuzetno zanimljivu nogometnu i životnu priču, koju je prenio Mondo, a između ostalog prisjetio se vremena kada je bio suigrač Hrvatima u Betisu iz Seville.

Risto je rođen u bivšoj Jugoslaviji 1969. godine, ali je nogometnu školu prošao u Njemačkoj, da bi se potom vratio u Sarajevo, gdje je izuzetno uspješno igrao za istoimenog prvoligaša, sve do početka srpske agresije i na BiH.

¿Se acuerdan de Risto Vidakovic y John Aloisi? Los dos jugaron en Osasuna. Uno serbio, el otro australiano. Aunque Vidakovic, como no, dejó mejor recuerdo en sus años en el Betis. Pues hoy, 2018, se enfrentaron entre ellos. pic.twitter.com/HXJ1Mk83Xe — Toni Padilla (@Toni_Padilla) January 23, 2018

“Došao sam u pionire Sarajeva, pa sam prošao omladinsku školu, tako da sam sa 18-19 godina bio u prvom timu Sarajeva. Brzo sam otišao u vojsku, vratio se i postao standardan, pa sam već kao 21-godišnjak bio kapetan tima”, prisjetio se Vidaković pa mastavio:

“Kada je počeo rat, svi smo mislili da će to trajati kratko. Stvarno smo mislili da je to nemoguće, mi smo zaista vjerovali u bratstvo i jedinstvo, ali nakon tri mjeseca rata shvatili smo kako će to ipak da biti malo teže”, govori Vidaković. koji je izbjegao u Beograd, gdje je igrao za Crvenu zvezdu, da bi zatim prešao u Sevillu.

Bez fotografiranja

“Najviše sam uživao u Španjolskoj jer su bili puni stadioni, liga je bila najatraktivnija u Europi, moraš igrati sto posto i tek tada sam shvatio šta je pravi nogomet”, pa se prisjetio suigrača u Betisu:

“Bilo je nas čak šestorica u tom trenutku. U cijeloj španjolskoj ligi je bilo dosta naših igrača jer su nas dosta poštivali. Kada sam tek došao u Španijolsku, svaka utakmicu koju igram bio je neko od naših u protivničkoj. Družili smo se, bili smo tada dosta bliski. Znate kako, kad ste u inozemstvu mi nismo svi došli u istom trenutku, pa kada dođe neko novi odmah mu pomognemo, nađemo se”, kazao je Vidaković i otkrio u kakvim su odnosima tada bili:

“Nije bilo nikakvih ružnih stvari, a još je bio rat u Hrvatskoj. Sjećam se kad su neki hrvatski novinari koji su dolazili da intervjuirati Jarnija. Rekao mi je da se ne smjeli vidjeti taj dan da nas ne fotografiraju. Oni su imali jake pritiske, ali posle toga odemo na kavu s tim novinarom, sjedimo normalno, samo se ne smijemo slikati. Kod njih je bio taj pritisak, da nemaju nikakve odnose sa Srbima, a mi nismo imali ikakve pritiske od same države da se družimo ili ne sa Hrvatima. Bar ja nisam nikad doživio bilo kakvu vrstu pritiska jer se družim sa Jarnijem, pa i Šukerom koji je tad bio u Sevilji”, ispričao je između ostalogVidaković.