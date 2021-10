SRBIN NAPAO DVIJE LEGENDE: ‘Rekao mi je da sam ga ‘ispalio’!

Autor: F.F

Bivši reprezentativac Srbije Mateja Kežman otkrio je detalje sukoba u reprezentaciji; i to za vrijeme Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine.

Umirovljeni napadač sukobio se s Nemanjom Vidićem i Predragom Mijatovićem. Pred utakmicu s Nizozemskom na SP-u 2006. godine, Kežman je imao žestoki obračun s Vidićem

Kežman je otkrio kako mu je legendarni stoper na treningu uklizao s dvije noge, pa mu je napadač uzvratio udarcem laktom.

‘Danas smo prijatelji’

“Dan danas smo prijatelji, ali imali smo jedan sukob na terenu. Nije mogao igrati zbog crvenog kartona, ali je trenirao s nama. Tri dana prije utakmice s Nizozemskom, na jednom treningu, udario me dva, tri puta u nogu. Poručio sam mu: ‘Daj Nemanja, ajde malo mirnije. Nema potrebe za ovime’, pa mi je on poručio: ‘Kako treniram, tako i igram. Što se žališ, nogomet je muška igra'”, priča Kežman.

U sljedećem duelu ovog dvojca, Kežman je postavio lakat te udario Vidića u lice:

“Što je ovo?!”, poludio je Vidić pa mu je Kežman odbrusio: “Kako treniram tako i igram.”

Happy 40th Birthday, Nemanja Vidic 🥳 ✍️ £7m signing for ManUtd. 💰





🏟 300 Games

🥅 95 PL Clean Sheets 🏆🏆🏆🏆🏆Premier League

🏆🏆🏆League Cup

🏆Club World Cup

🏆Champions League 🏅🏅 PL Player of the Season A trophy every 30 matches. 🤯 pic.twitter.com/RQ0k2hkuaB





— PurelyFootball®️ (@PurelyFootball) October 21, 2021



Nakon toga Vidić je s dvije noge uklizao Kežmanu:

“Srećom, samo je nagnječio meniskus. Poslije smo pričali o tome i bili smo ok. No, nakon tog prvenstva nisam više dobio poziv u reprezentaciju. Neki su pričali kako je Vidić postavio ultimatum i da me zbog toga nisu više zvali, ali kasnije mi je rekao da on s time nije imao veze”, otkriva Kežman za Kurir.

Možda su zato imali loše rezultate

Reprezentacija tadašnje Srbije i Crne Gore imala je dobru ekipu, ali se nisu pokazali u najboljem svjetlu. Moguće da je loša atmosfera u svlačionici bila glavni razlog. Kežman je otkrio kako se sukobio s još jednom legendom Srbije – Predragom Mijatovićem.

🏆 The man who ended Real Madrid’s 32-year wait for their 7th European title… Happy birthday, #UCL winner Predrag Mijatović! 🎁🎉 pic.twitter.com/DveRvKavSh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 19, 2020



“Imali smo sastanak u podne, prije ručka. Peđa je došao do mene i rekao: ‘Momci samo da se pozdravim, ja ne mogu prihvatiti odluku da danas ne igram’, potom se zahvalio Đoriću i suigračima, ispričao se i napustio hotel. Poslije utakmice zvao me Peđa i kaže mi da sam ga ispalio. Onda mi je rekao da je čuo da sam ja znao da ću igrati dva dana prije utakmice, ali da sam se pravio lud. Ja sam mu ispričao što se zapravo dogodilo i sve smo riješili”, zaključio je.