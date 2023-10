Srbin na klupi BiH zove Hrvata? Za Vatrene igrao u posebnoj utakmici i pobjedi

Nakon poraza koji je reprezentaciji BiH nanio Portugal, s visokih 5:0 u Zenici u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, novi izbornik BiH Savo Milošević razmišlja o tome kako popraviti momčad, a Srbin na klupi reprezentacije iz susjedstva pritom bi se mogao okrenuti i jednom nekadašnjem hrvatskom reprezentativcu.

U igri za reprezentaciju BiH je 27-godišnji defanzivni veznjak Ivan Šunjić, rođeni Zeničanin, koji je u ranoj fazi karijere igrački odrastao u Dinamu. Za zagrebačke Plave je kasnije u karijeri ubilježio i vrijedni jubilej, zabivši Dinamov ukupno 500. gol u natjecanjima kupa, s proslavom za koju se pobrinuo u travnju 2019., a kasnije je svoj igrački put nastavio graditi u inozemstvu.

Šunjić je u ljeto 2019. prešao iz Dinama u Birmingham City, engleski klub čiji je i sada član nakon povratka s posudbe u berlinskoj Herthi.

O mogućem pozivu za Šunjića u reprezentaciju BiH piše stranica Sportske.ba, donoseći da 27-godišnji veznjak nije igrao za hrvatsku ‘A’ reprezentaciju, no to nije baš tako – dogodio se jedan nastup, ali u posebnoj utakmici za Vatrene.

This is an Ivan Sunjic appreciation post. 🇭🇷#BRCBIR pic.twitter.com/5SbLrLPOgl

— Birmingham City FC (@BCFC) August 20, 2023