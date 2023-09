Srbin jaki kandidat za izbornika BiH, navijači duboko podijeljeni

Lutanja u reprezentaciji naših susjeda u BiH traju već godina i baš kada se čini kako će reprezentacija s mnogom jakim igračima napokon pokazati što može, dolazi do pada i to traje već godinama.

Zadnji potres u reprezentaciji naših susjeda dogodio se nakon poraza od Islanda, kada je Meho Kodro, nakon samo dvije utakmice provedene na klupi, dobio otkaz.

No pad reprezentacije BiH započeo je odlaskom Bugarina Ivajla Peteva, koji istina nije plasirao Ljiljane na SP, ali je uspio osvojiti svoju skupinu Lige nacija i plasirati se u elitni rang sljedeće sezone.

Nakon Peteva dolazi Faruk Hadžibegić, koji je izdržao do domaćeg poraza od Luksemburga i na posljetku već spomenuti Kodro, koji odlazi nakon dvije utakmice.

Želi Srbina

Naravno opet je u susjedstvu aktualno ime novog izbornika, ali kao i sve u toj zemlji, svatko ima svojeg favorita, a uvijek se u takvim situacijama u BiH zaziva Vahida Halilhodžića.

BREAKING: Savo Milosevic is the new Bosnia-Herzegovina coach according to @N1infoSA.

I am out of words. pic.twitter.com/pl47vhguzy

— BiHFootball (@BiHFootball) September 22, 2023