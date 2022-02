SRBIN ‘IZBRISAO’ RONALDA: Preuzeo sve što je imao Portugalac

Izgleda kako u Juventusu pokušavaju zatrti svaki trag kako je nekada za njih igrao Ronaldo, a nasljednika portugalske zvijezde vide u najskupljem pojačanju zimskog prijelaznog roka Dušanu Vlahoviću.

Podsjetimo, Vlahović je potpisao za Juventus u transferu od 75 milijuna eura, dok će plaća igrača biti sedam milijuna i sada mladi Srbin mora ispuniti odmah očekivanja navijača i uprave Stare Dame.

Koliko se žele riješiti Ronaldovog nasljeđa u Juveu najbolje govori podatak kako je Vlahović trebao dobiti drugi broj na dresu, ali je na predstavljanju obznanjeno kako će nositi broj sedam.

Prestižna vila

No kako tvrdi Talijanski list Tuttosport to nije sve, Dušan bi trebao useliti u vilu u kojoj je obitavao CR7 sa svojom obitelji, a koja je smještena u najluksuznijem kvartu Torina.

Imanje se sastoji od dvije susjedne vile, a nalazi se na privatnoj cesti koju čuva osiguranje. Same vile imaju zasebne ulaze i okružene su bujnim vrtovima i vegetacijom, no vrlo je malo detalja se zna o interijeru kuće, u kojoj će obitavati DV7.

Official details of Dusan Vlahović deal from Juventus statement ⚪️⚫️ #Juve

€70m guaranteed to Fiorentina to be paid in 3 installments









€10m potential add-ons to be paid next years

€11.6m agents fees plus additional details

Vlahović will earn €7m net per season as salary. pic.twitter.com/R1U2LUpF3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022