Srbin iz Hrvatske ispričao tužnu priču: Izbjegao iz Pakraca pa mu bratova tragedija odredila život

Autor: Dnevno GIŠ

Vratar Crvene zvezde i donedavni suigrač Milana Borjana, Zoran Popović, ispričao je potresnu priču za srpske medije, u kojoj je otkrio kako je zapravo postao golman, a sve zbog teške nesreće njegovog brata.

Zoran Popović rođen je u Hrvatskoj u Pakracu prije 35 godina, a otac mu je bio vojno lice bivše JNA, koji je zbog teškog ranjavanja prebačen u bolnicu VMA, a s njim je otišla i cijela obitelj.

“Došao sam u Beograd s četiri godine, otac mi je bio vojno lice i imao je nesreću. Cijela lijeva ruka mu je stradala, bio je izrešetan tijekom rata, jedan metak mu je prošao blizu srca”, ispričao je jednom Popović i rekao kako ne dolazi često u Pakrac:





“Malo puta sam bio u Pakracu, ali sam im nedavno poslao dres, željeli su ga objesiti tamo. Malo je to mjesto, ali se luđački voli Zvezda. Baš luđački.”

Teška ozljeda

Popovićev otac i stric bili su vratari, dok je Zoran imao strast prema košarci, ali je zbog teške nesreće brata i on odlučio postati golman.

“Ja sam kao mali volio igrati košarku. Prekinuo sam igrati košarku zbog brata, on je bio golman, ali je morao prekinuti zbog ozljede šake. Želio sam nastaviti njegov san, jako je želio biti golman”, rekao je Popović.

Foto:Kurirscreenshot









“To mu se dogodilo u prvoj godini srednje škole, pukla mu je bomba u ruci. Donio ju je neki prijatelj u školu, rekao mu je da nije prava. Kada su je aktivirali, on je nije htio baciti i pukla mu je u ruci ‘kašikara’ i raznijela mu šaku. Imao sam devet godina tada.

Kada je bio u bolnici rekao mi je da više ne može biti golman. Ja sam preuzeo njegovu ulogu i nastavio tim putem, rekao sam mu da će me on voditi na treninge. Naučio me je prve nogometne korake, usadio je to u mene”, ispričao je između ostalog Popović.